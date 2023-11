Obras do Aeroporto de Cachoeiro tem data-chave para lançamento de edital

O edital de concorrência pública para a contratação de empresa para realizar as obras de requalificação do Aeroporto de Cachoeiro pode sair até o fim de dezembro de 2023. A declaração foi dada pelo governador em exercício Ricardo Ferraço (MDB), nesta quinta-feira (30).

“A gente está trabalhando para ver se ainda no mês de dezembro a gente tenha o processo de licitação publicado. Essa é aminha meta. Essa é a meta que o secretário Fábio Damasceno, que cuida desse assunto, me deu. Nós queremos publicar o edital de concorrência pública para a contratação das obras agora em dezembro de 2023. Vamos trabalhar para isso”, afirmou Ricardo Ferraço.

No encontro com empresários, no Jaraguá Tênis Clube, o governador em exercício ainda apontou os desafios da economia e perspectivas para Cachoeiro em 2024.