Obras do novo Centro de Eventos de Cachoeiro estão na fase final

As obras do novo Centro de Eventos de Cachoeiro, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto, estão na fase final. Com a estrutura concluída, as equipes, agora, finalizam a execução do pavimento em concreto de alta resistência.

Com 10 mil metros quadrados de área coberta, o novo espaço de eventos do município já é um dos maiores do estado, e conta com uma infraestrutura moderna para a realização de grandes eventos.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semo), restam, apenas, a realização de adequações técnicas no reservatório pluvial e no sistema de combate a incêndio, para aprovação junto ao Corpo de Bombeiro, antes de finalizar a obra. A previsão de entrega é para o início de 2024.

“O novo de eventos é uma reafirmação da posição de Cachoeiro como o grande polo econômico da Região Sul do Espírito Santo, ampliando a capacidade do município de receber grandes eventos de níveis estadual, nacional e internacional, que movimentam o ambiente de negócios, gerando renda e oportunidades de empregos” destaca o prefeito Victor Coelho.