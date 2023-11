Onda de calor: atenção aos riscos de incêndios florestais em Venda Nova

A onda de calor que assola o Espírito Santo tem se intensificado, elevando a temperatura em até 5º graus no Estado. Após receber um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última segunda-feira (13), a Defesa Civil Municipal de Venda Nova do Imigrante alertou para a entrada do município na fase mais extrema da onda de calor, classificada como “Grande Perigo”, situação que perdurará até o próximo dia 17.

A combinação do período seco, característico desta fase final do ano, com as altas temperaturas, aumenta consideravelmente o risco de ocorrências de incêndios florestais.

Leia também: Onda de calor pode elevar consumo de energia? Veja dicas de uso consciente

Desta forma, a população do município é convocada a colaborar com a adoção de medidas de segurança, visando prevenir novos incidentes. Algumas recomendações importantes incluem:

– Descartar cigarros e fósforos em locais apropriados;

– Manter terrenos limpos, evitando o uso indiscriminado do fogo;

– Abster-se de queimar lixo doméstico;

– Consumir uma quantidade adequada de água e vestir roupas leves;

– Evitar atividades físicas intensas entre 10h e 15h;

– Utilizar óculos escuros, bonés e chapéus para proteção solar;

– Aplicar protetor solar para prevenir danos causados pela exposição ao sol.

Em caso de emergência ou para relatar situações de risco, a população pode entrar em contato com o telefone de plantão da Defesa Civil: (28) 99919-1389.