Operação conjunta interdita clínica odontológica em Cachoeiro

Uma clínica odontológica, localizada na região Central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditada pelo Ministério Público (MP), na manhã desta quinta-feira (23), após ser encontrado irregularidades em seu interior. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a Polícia Civil, os fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e Conselho Regional de Odontologia (CRO), apuravam uma denúncia do Ministério Público Estadual. No interior da clínica, foram encontradas várias irregularidades. Entre elas, um laboratório de próteses não autorizado pelos órgãos competentes.

Leia também: Quadrilha de Marataízes vira alvo de operação da Polícia Federal

Os funcionários tentaram impedir a entrada dos fiscais nas salas da clínica. Vários produtos com validade vencida foram encontrados na clínica. A proprietária do estabelecimento tomou ciência das notificações e ficou de regularizar todas as pendências negativas encontradas no local.

A clínica odontológica foi interditada. Ninguém foi detido ou encaminhado para a Delegacia do município.