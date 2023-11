Os desafios da Gestão Pública é tema de palestra em Alegre

A gestão pública brasileira vem passando por importantes transformações desde a década de 90. Diante da importância do tema, a EEEFM “Professor Pedro Simão”, promoveu no último dia 21 de novembro uma palestra sobre e tema intitulada: Os desafios da Gestão Pública.

Ela foi ministrada pelo Prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, para os estudantes do Ensino Médio Integrado em Administração. Os estudantes puderam associar teoria à prática e perceber a importância dos princípios constitucionais que regem a administração pública no contexto diário de um Gestor Municipal.

Paletra com o prefeito de Alegre. Foto: Divulgação

De forma ampla e esclarecedora o Prefeito Nirrô falou sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em seus atos públicos. Abordou suas ações e como estas são desafiantes enquanto Gestor Público.

Segundo o Prefeito Nirrô, os desafios sempre estarão presentes na gestão pública municipal, o importante é saber como utilizar boas práticas para que sejam implantadas formas de melhorar essa gestão.

“Um dos maiores desafios que os municípios precisam encarar é lidar com uma autonomia limitada na hora de captar verbas e assim poder agilizar processos para implementar as ações constitucionais”, disse.

Momentos assim são imprescindíveis para o desenvolvimento do ensino técnico que está cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho. As Palestras possibilitam desenvolver um conjunto de habilidades e fazer uma relação da teoria com a prática.

“O curso Técnico em Administração possui foco na área privada e pública e o Evento foi mais uma oportunidade para os participantes desenvolverem suas competências, especialmente, relacionadas a Gestão Pública”, concluiu a diretora da Escola Lucy Sader de Souza.

Palestra em Alegre com prefeito da cidade e alunos de Admistração