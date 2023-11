PC cumpre mandado de busca e apreensão no São Luiz Gonzaga e Baiminas

A Polícia Civil do ES, por meio das Especializadas da 7ª Delegacia Regional (DENARC, DEIC, DHPP E DIPO), com apoio de Policiais Civis da 9ª Delegacia Regional, realizou na manhã desta quarta-feira (1º), a Operação Policial tendente a efetivar cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em desfavor de indivíduos que promoviam o tráfico de drogas nos bairros Baiminas e São Luiz Gonzaga, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

A diligência se deu em continuidade às investigações empreendidas no inquérito policial de homicídio ocorrido no dia 12 de agosto deste ano, no bairro Dr. Gilson Carone, em Cachoeiro, em tramitação na DHPP, bem como em razão de investigação paralela de tráfico de drogas realizada pela DENARC.

Inclusive, no dia 01 de setembro de 2023, uma operação policial já havia sido realizada para cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que dois indivíduos foram presos e um adolescente apreendido. Além disso, vasto material entorpecente foi apreendido, além de anotações referentes ao tráfico de drogas, que fomentaram a operação policial empreendida no dia de hoje.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar dois indivíduos foram presos por posse de drogas, um por porte de arma de fogo e posse de drogas e um por porte de arma de fogo, os quais foram apresentados no plantão da 7ª Delegacia Regional para apreciação da Autoridade Policial de Plantão do Teleflagrante.

A diligência possibilitou ainda arrecadar inúmeros aparelhos de telefonia celular, que vão robustecer as investigações de homicídio e tráfico de drogas.

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor de um quinto indivíduo que já se encontrava preso, mas que sairia nos próximos dias, mas que teve a prisão preventiva decretada, o que o manterá preso no CDP/CI.

Segundo o delegado Felipe Vivas, a “Operação Algoz” tem por objetivo o combate ao cerne do tráfico de drogas do município de Cachoeiro, que deságua em homicídios e crimes patrimoniais diversos, mostrando o contínuo e incessante trabalho da Polícia Civil Cachoeirense voltado à redução da violência, com a consequente melhoria da qualidade de vida da população local.

A operação policial contou com efetivo de 50 Policiais Civis, entre delegados e investigadores e 15 viaturas policiais.

Operação Algoz

O termo “Algoz” vem da etimologia árabe “Al-Gozz”, nome de uma tribo onde geralmente se recrutavam os carrascos (pessoas que executam penas: matando, torturando ou castigando outras pessoas).