Petróleo e gás: seminário discute investimento no litoral Sul do ES

Na manhã desta quinta-feira (23) o Salão do Júri do Fórum de Marataízes foi palco do I Seminário de Petróleo e Gás do Sul do Estado do Espírito Santo.

O evento abordou um dos setores mais significativos da economia regional: o segmento de petróleo e gás, responsável por 20% da economia do Estado. Até 2027, esse setor será alvo de investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões, com participação de empresas renomadas como PRio, Petrobras, Shell e Seacrest Petróleo.

De acordo com a administração municipal, um dos destaques é o projeto Integrado do Parque das Baleias (IPB), que visa instalar a FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, no Litoral Sul capixaba, com previsão de iniciar a retirada do primeiro óleo em 2025.

O setor de petróleo e gás desempenha um papel importante no cenário econômico, contribuindo com 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo e ocupando uma posição de destaque na indústria estadual. Diretamente, emprega mais de 12 mil trabalhadores e abrange mais de 520 empresas.

O evento, organizado pela Comissão de Petróleo e Gás da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) em parceria com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), contou com a participação do Prefeito Tininho Batista, do Vice-governador e Secretário Estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, do Deputado Estadual Alexandre Xambinho, empresários da região sul, gestores públicos, representantes do legislativo, prefeitos de cidades da região sul e membros de outros setores da sociedade civil.