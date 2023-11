PM encontra drogas escondidas dentro de mochila em cidade do ES

Policiais militares apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (24), 848 pinos de cocaína, 216 pedras de crack, 180 buchas de maconha, 13 bolas de haxixe e um tablete de maconha, no bairro Novo Horizonte, na Serra.

De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes da Força Tática do 6º Batalhão, juntamente com a K9 da unidade, visualizaram dois homens comercializando drogas em frente a uma residência.

Portanto, ao avistarem a aproximação das viaturas, os suspeitos entraram em uma casa e conseguiram fugir pelos fundos. Um deles segurava uma mochila que foi dispensada durante a fuga. Ao pegar a mochila, os policiais verificaram que se tratava de drogas.

Os materiais apreendidos foram entregues na 3ª Delegacia Regional. Nenhum suspeito foi preso no momento da operação.