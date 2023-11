Policial de folga prende suspeito de estupro no ES

No último domingo (26), um policial civil de Colatina, em seu dia de folga, efetuou a prisão de um homem de 31 anos, suspeito de duas tentativas de estupro e um furto na mesma cidade. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e ocorreu no bairro Castelo Branco.

O investigador de polícia, lotado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina, estava de folga, quando avistou o indivíduo e acionou a Polícia Militar para dar apoio na prisão.

Foi realizada a abordagem do indivíduo no bairro Castelo Branco e não foi encontrado nada de ilícito. No entanto, após averiguar seu nome no sistema, foi constatado mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de roubo, configurando recaptura.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, e este foi apresentado na 15ª Regional de Colatina

Segundo as investigações, o suspeito foi identificado como autor de duas tentativas de estupro de vulnerável contra duas adolescentes de 11 anos de idade, fatos ocorridos na cidade de Colatina, na quinta-feira (23). Ele também é suspeito de um furto que ocorreu próximo a um banco.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.