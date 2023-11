Prêmio destaca Santa Casa de Guaçuí como referência em gestão de pessoas

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Luiz Nivaldo 2023, concedido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes) com o objetivo de reconhecer projetos de hospitais filantrópicos do Estado que se destacam nas categorias Gestão de Pessoas, Segurança do Paciente, Gestão de Processos e Dignidade Humana.

“Receber o Prêmio Luis Nivaldo da Silva de Boas Práticas é a demonstração de que estamos no caminho certo e um incentivo a continuar com a excelência e a qualidade prestada pela nossa instituição. Em 2022, ganhamos na categoria Dignidade Humana por cuidar de nossos pacientes, nesse ano vencemos na categoria Gestão de Pessoas por cuidar de nossos colaboradores. O cuidar é a nossa missão e o nosso maior legado”, explicou o administrador da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz.

A instituição se destacou na Classe 1, entre os hospitais considerados de baixo ou médio porte, de 11 a 160 leitos de internação.

Saúde em Dia

Entre as iniciativas que levaram ao reconhecimento da instituição nessa categoria está o projeto “Saúde em Dia: cuidando de quem cuida da gente”, que surgiu por meio dos membros da CIPA com a finalidade de proporcionar aos colaboradores um ambiente mais seguro, agradável e saudável.

De acordo com o administrador da Santa Casa de Guaçuí, as atividades consistem em visitas técnicas e melhorias ergonômicas nos setores, além de incentivo a saúde e melhoria na qualidade de vida.

“Em 71 anos o nosso lema continua sendo o “cuidar”, e cuidar da nossa gente é nossa prioridade, afinal o nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores”, afirma Denis Vaz.

De olho no futuro

Para os próximos anos, a administração da Santa Casa de Guaçuí projeta tornar o hospital filantrópico ainda maior, tendo como foco a excelência no atendimento para a população do Caparaó.

“A nossa perspectiva é de que no próximo ano a gente já consiga inaugurar o novo Centro Administrativo, assim liberando mais espaço para ampliação de novos leitos. A Santa Casa tem um projeto, de mais dez anos, de está sendo um hospital de alta complexidade da Região do Caparaó. A gente já atende aos 12 municípios e a nossa expansão é pensando no Serviço de Alta Complexidade, tanto de ortopedia quanto em outros serviços que possam estar dentro do perfil da nossa região”, pontuou o administrador.