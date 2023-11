PRF inicia Operação Finados nas rodovias federais que cortam o ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no ES vai iniciar a Operação Finados 2023 a partir da 0h de quinta-feira, 02, até a meia-noite de domingo, 05, reforçando a fiscalização nas rodovias federais do estado para garantir que a segurança de quem for trafegar durante o feriado.

De acordo com a instiuição, a missão é erradicar condutas que possam colocar em risco a segurança no trânsito. policiais rodoviarios federais estarão atentos às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de álcool por condutores, dentre outras infrações. O combate à criminalidade também será intensificado no período.

Recomenda-se que se faça uma revisão no veículo, planeje a viagem com atenção, use sempre o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade e jamais dirija sob efeito de álcool. Seja um motorista responsável! No trânsito, escolha a vida! 💛💙

Emergência nas rodovias federais, ligue 191.