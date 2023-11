Produtor de Iúna vence competição nacional de melhor café do ano

O produtor Deneval Miranda Vieira Júnior, do Sítio Cordilheiras do Caparaó, de Iúna, foi um dos vencedores do prêmio de melhor café do ano: o Coffee of the Year. Além dele, Wagner Gomes Lopes, do Sítio 3 Marias, do município de Alto Rio Novo, também conquistou a premiação.

Devenal foi o grande vencedor da categoria Café Arábica. Já Wagner conquistou a categoria Canéfora (conilon). Os dois produtores capixabas são apoiados pelo Sebrae/ES.

Leia também: Iúna: falta de iluminação pública coloca população em risco

O concurso, que acontece desde 2012, tem duas fases. Na primeira, amostras de produtores de todo o país são recebidas, torradas e provadas por especialistas ligados ao Coffee Quality Institute (CQI).

Ao longo da SIC acontece a segunda fase, em que as 10 melhores amostras de arábica e 5 de canéfora são degustadas pelo público, que vota nas melhores. A premiação aconteceu no último dia do evento.

Deneval Júnior, de Iúna, estuda a produção de café especial desde 2010, e enviou a primeira amostra para a competição em 2017. “No primeiro ano que participamos ficamos em nono, em 2018 conseguimos a segunda colocação, e dessa vez finalmente vencemos.

A gente sabia do potencial do grão, e ficamos muito felizes com a vitória”, comemorou o ele, que trabalha junto com o pai na produção do café arábica.

Trata-se de um café complexo, com perfil específico da região. Segundo Deneval, o aroma lembra o milho verde, com notas florais e de melaço de cana.

Melhor café do ano

Já Wagner Lopes foi o vencedor em sua categoria no primeiro ano em que participou dessa competição. “Comprei o sítio há cinco anos, e conto com dicas e conselhos do produtor Wilson MontMor, pioneiro em cafés especiais de Alto Rio Novo, que acabou despertando esse interesse em nós. O prêmio foi fruto de muito trabalho e persistência”, disse. O café da propriedade tem notas de chocolate e especiarias, além de caramelo e açúcar mascavo.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vem apoiando os produtores capixabas por meio de ações, capacitações e atividades. “Eles já receberam, por exemplo, consultorias sobre negócios, melhoria da produção e na gestão rural, oficina de fotografia para empreendedores, assistência técnica e empresarial no campo”, relatou a gerente da regional central do Sebrae/ES, Carla Bortolozzo Bassetti.

Sobre a SIC

A Semana Internacional do Café aconteceu entre os dias 8 e 10 de novembro, em Belo Horizonte. Trata-se de uma das maiores feiras do mundo, promovendo o encontro do ramo e criando oportunidades na cadeia do café. Além da competição e das degustações, a feira oferece palestras, cursos e workshops com profissionais especializados que trazem o que há de mais inovador no mercado. Em 2024, o evento já está marcado para acontecer entre 20 e 22 de novembro, com mais cafés de qualidade e produtores capixabas no páreo pelo prêmio de melhor café do ano.