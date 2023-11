Proposta de Casagrande prevê gás gratuito para famílias no Espírito Santo

O governador Renato Casagrande (PSB), enviou para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta terça-feira (21), proposta para criação do Vale Gás Capixaba.

O projeto de lei garante auxílio bimestral de R$ 100,00 a famílias em extrema pobreza no Estado, com criança até 6 anos.

“Serão beneficiadas até 7 mil famílias, com início de pagamento previsto para 2024. Mais uma medida importante que estamos estabelecendo para aliviar o orçamento doméstico de quem mais precisa”, afirma o governador.

