Proposta prevê formação de lideranças negras no serviço público do ES

O deputado estadual João Coser (PT) apresentou, nesta segunda (20), Dia da Consciência Negra, a indicação parlamentar 2848/2023, que tem por objetivo ampliar a presença de profissionais negros em cargos de lideranças no serviço público. Para o deputado, a formação profissional é um passo importante nesse processo. Para tanto, propõe que a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP) realize cursos voltados para o incentivo à ampliação da igualdade racial no serviço público.

Em sua proposição, Coser ressalta que nos últimos anos, houve um crescimento de políticas públicas para impulsionar a construção das bases de igualdade racial. “Indicadores socioeconômicos atestam uma melhoria nas condições de vida da população negra, avanço no acesso a serviços e direitos, na expectativa de vida, mas a gente percebe que ainda existe um abismo racial quando o assunto é a ocupação de cargos de liderança, inclusive dentro da administração pública”.

Para o deputado, a educação antirracista é essencial para a democracia, sendo necessária uma política de Estado para promoção da igualdade racial. “A possibilidade de superar o racismo passa também pela construção de um novo modelo de administração pública. Precisamos de um serviço público que represente a sociedade como ela é: diversa e plural”.

Formação

Para incentivar a formação dos servidores e contribuir com a educação antirracista na administração pública, João Coser defende a que a ESESP, autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), crie um programa que promova a diversidade e a inclusão para impulsionar a presença e a liderança de profissionais negros na administração pública estadual.

Coser ressalta ainda que temas como o enfrentamento ao racismo na administração pública estadual e a realização de pesquisas e produção de dados para fortalecer as agendas de combate às desigualdades de gênero e raça no estado também devem ser contemplados pelo programa. “Quanto mais investirmos na construção de políticas públicas inclusivas e antirracistas, mais perto de termos uma sociedade justa e realmente democrática nós estaremos.”