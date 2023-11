Receita do ES disponibiliza nova forma de atendimento em Alegre

O atendimento por videochamada para a realização de serviços disponibilizados nas agências da Receita Estadual, inicialmente voltado para advogados e contabilistas, ganhará mais abrangência. A partir desta segunda-feira (27), os cidadãos que demandarem atendimento em agências de sete municípios do interior do Estado também poderão utilizar o serviço, evitando deslocamentos e garantindo maior comodidade e agilidade na resolução de questões tributárias.

O atendimento por videochamada estará disponível para os cidadãos nas agências de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Venda Nova do Imigrante, Linhares e São Mateus. Os agendamentos deverão ser feitos pelo sistema Agenda ES, no endereço https://agenda.es.gov.br/.

LEIA TAMBÉM: Nova Itapemirim reativa guichê da rodoviária de Cachoeiro

“Esse é mais um importante passo para modernizar o atendimento aos contribuintes, tornando mais acessível a interação com a Receita Estadual. As videochamadas representam um avanço na busca por um serviço público mais eficiente e próximo das necessidades dos cidadãos”, destacou o auditor fiscal e gerente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Pedro Gomes de Sá Junior.

Ao fazer o agendamento, o usuário deverá escolher qual será o assunto do atendimento (autos de infração, parcelamento de ICMS, retificação de DUA, entre outros). Depois, deverá ser selecionada a agência onde será feito o atendimento. Após concluir o agendamento, selecionando dias e horários disponíveis, o usuário receberá um e-mail com o link da reunião.

O auditor fiscal e subgerente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Saulo Sérgio de Oliveira, explica que, em avaliação após um ano de funcionamento exclusivo do serviço para contabilistas e advogados, a Receita Estadual constatou que havia a possibilidade de ampliação do atendimento para os cidadãos em geral nestas regiões.

“O serviço é pioneiro no Estado e vai otimizar o atendimento. É importante destacar que essas sete agências atendem contribuintes de 49 municípios no interior do Espírito Santo. Ou seja, se o cidadão estiver em uma cidade que não tem agência, ele poderá ser atendido por videochamada, sem ter que se deslocar”, explicou Saulo de Oliveira.

O chefe da agência da Receita Estadual de Alegre, o auxiliar fazendário Carlos Antônio Pinto, destaca o compromisso do Fisco Capixaba na missão de estabelecer um relacionamento de excelência com a sociedade. “A busca constante de novas formas de aprimorar nossos serviços permitiu que a Sefaz, por meio de sua Gerência de Atendimento ao Contribuinte, pudesse oferecer ao cidadão mais essa inovação. É um avanço inquestionável no que diz respeito à qualidade no atendimento”, disse.

A orientação para a realização das videochamadas é que os usuários entrem na reunião com cinco minutos de antecedência. Caso o cidadão tenha algum problema técnico, o atendente espera por até 10 minutos. Caso não consiga conexão nesse tempo, é necessário agendar um novo atendimento.

As agências localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitória, Serra e Cariacica) e em Cachoeiro de Itapemirim permanecerão com o atendimento para advogados e profissionais da contabilidade. No entanto, os cidadãos residentes desses municípios também poderão utilizar o serviço de videochamada, marcando as reuniões on-line em qualquer uma das sete agências do interior em que os serviços serão disponibilizados.

É importante destacar que os serviços prestados pelas agências da Receita Estadual não são destinados para dirimir dúvidas fiscais e tributárias dos contribuintes. Para isso, o canal é o Fale Conosco, que pode ser acessado no link https://s1-internet.sefaz.es.gov.br/faleconosco .