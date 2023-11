Resultado da Mega-Sena deixa apostadores do ES em festa

O resultado da Mega-Sena, sorteada neste sábado (26), deixou dois apostadores do Espírito Santo em festa. Apesar de o prêmio principal não ter saído, as apostas ganhadoras acertaram cinco números e levaram cerca de R$49.487,39. Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal. O resultado da Mega-Sena teve como números sorteados: 06 12 13 20 […]