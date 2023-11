Seminário discute transparência em licitações no Espírito Santo

Acontece, nesta terça-feira (7), no Espírito Santo, o Seminário de Licitações, que tem como objetivo discutir a transparência no processo para serviços de comunicação pública. O evento será realizado, das 9h às 12h, na Assembleia Legislativa.

“A importância do processo de licitação para serviços de comunicação pública é fundamental para assegurar a transparência, a equidade e a qualidade na prestação desses serviços à sociedade. Através de licitações, garantimos que as empresas escolhidas sejam as mais adequadas, proporcionando diversidade de vozes, liberdade de expressão e acesso a informações de interesse público, promovendo, assim, uma comunicação mais democrática e eficaz. Essa é uma premissa que implementamos na Assembleia Legislativa que é exemplo de transparência no país”, destacou o presidente do Poder Legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (Podemos).

Além do parlamentar, que será responsável por abrir os trabalhos na Casa de Leis, o seminário também contará com a participação do Dudu Godoy, vice-presidente do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (CENP) da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), e o consultor jurídico Dr. Paulo Gomes, autor da obra Guia de Licitações Públicas de Serviços de Publicidade.