Unimed Sul Capixaba: atenção integral à saúde amplia o bem-estar dos clientes

No universo complexo da saúde, a Unimed Sul Capixaba destaca-se pela implementação bem-sucedida da Atenção Integral à Saúde, um modelo revolucionário que vai além do tradicional diagnóstico e tratamento pontual. Essa abordagem concentra-se no conceito de médico de família e comunidade, oferecendo um farol de cuidado e bem-estar aos seus beneficiários.

O médico da família e comunidade, do Serviço de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba, Vinicius Passamani Marques, contudo, explica que essa prática começou a ganhar vida na cooperativa em 2014 e desde então tem se consolidado, proporcionando um cuidado multidisciplinar centrado na pessoa como um todo.

Aliás, ele destaca a importância de conhecer cada paciente em profundidade, acompanhando-os ao longo de toda a vida; e compreendendo não apenas sua condição de saúde, mas também seu contexto familiar e social.

“Cada cliente recebe um tratamento personalizado e adequado às suas necessidades, com acessibilidade facilitada a qualquer transtorno ou dúvida. A atenção humanizada, centrada na pessoa e equitativa, permite que o paciente tenha uma visão geral de sua saúde, facilitando o tratamento adequado”, completa.

A variedade de canais de comunicação oferecidos pela Unimed Sul Capixaba, incluindo consultas presenciais, teleconsulta e acompanhamento das enfermeiras por meio do telemonitoramento, visa atender todas as necessidades do paciente. Isso prevene doenças e proporciona uma abordagem mais proativa.

“A Atenção Integral à Saúde é um atendimento diferenciado, integral e centrado na pessoa de uma forma geral, sem ser direcionado. Além dos benefícios para os pacientes, essa abordagem visa evitar transtornos de seguro, fazendo acompanhamento regular e antecipando problemas, proporcionando satisfação ao cliente”, completa o médico.

Para melhor conforto, saúde e bem-estar dos clientes, a Unimed Sul Capixaba conta com o espaço Viver Bem, em Cachoeiro. Um ambiente moderno e bem-preparado para atendê-los com rapidez, elevando a qualidade no atendimento, confiabilidade e conforto para a realização de exames. Este modelo de atendimento também é encontrado nas unidades de Castelo, Iconha e do Litoral.

Os agendamentos de consultas podem ser feitos de segunda a quinta-feira, das 6h30 às 20h e sexta-feira das 6h30 às 18h, na recepção das Unidade de Atenção Integral à Saúde. Também, por telefone (28) 2101 6255, via whatsapp (28) 2101-6255 (assistente virtual Isa), pelo aplicativo do cliente (APP Unimed), ou através do site (https://agendamento.unimedsulcapixaba.coop.br).