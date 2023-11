Vem chuva? Domingo (19) de calor e com mudança do tempo no Sul do ES

Vem chuva? O domingo (19), será de poucas nuvens até o final da manhã em todo Espírito Santo, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper.

A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado.

Não há expectativa de chuva nas demais áreas do território capixaba. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos.

Os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo dos 30% em áreas das regiões Norte e Noroeste.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte pelo litoral. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 39 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 39 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o final da manhã em toda a região. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas proximidades do Caparaó. Não chove nas demais áreas.

O vento moderado à forte pelo litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 26 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas: mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o final da manhã em toda a região. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas proximidades do Caparaó. Não chove nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Risco de baixa umidade do ar nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 42 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 40 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte pelo litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C.