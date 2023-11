VÍDEO | Bolsonaro chupa abacaxi de Marataízes e reação impressiona

Em visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (10), o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), se reuniu com correligionários e degustou o abacaxi, fruto símbolo do município de Marataízes, no litoral Sul do Estado.

A fruta foi oferecida a Bolsonaro pelo empresário e pré-candidato a prefeito de Marataízes Junior Jucy, durante o encontro na casa do senador Magno Malta, em Vila Velha.

A reação do ex-presidente ao degustar o fruto impressionou as pessoas que estavam no local. Entusiasmados, os amigos do ex-presidente até chegaram a afirmar em voz alta que “o abacaxi de Marataízes salvou a festa”.

Em tom de brincadeira, Junior Jucy, afirmou que, em breve, Bolsonaro pode chupar o fruto na cidade do litoral Sul capixaba.