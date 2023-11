VÍDEO | Grave acidente com carretas e carro deixa um morto em Ibatiba

Uma pessoa morreu após um grave acidente entre duas carretas e um carro de passeio, neste sábado (11), na BR-262, em Ibatiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel, modelo Volkswagen Gol, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta, no km 166 da rodovia. Posteriormente, outra carreta colidiu na traseira do carro de passeio.

O condutor do carro morreu no local. Conforme informou a PRF, uma equipe do Corpo de Bombeiros atestou o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para as providências cabíveis.

O corpo do condutor do veículo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

Por causa do acidente, a BR-262 chegou a ficar totalmente interditada, vindo a ser liberada pela PRF por volta das 16h40.

Veja o vídeo