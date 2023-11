VÍDEO | Mulher e criança são socorridas às pressas após acidente em Piúma

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após dois carros baterem, neste sábado (25), no bairro Niterói, no município de Piúma.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma guarnição foi acionada no período da noite para atender uma ocorrência de trânsito. No local, os condutores dos dois veículos envolvidos se apresentaram.

Em depoimento, os motoristas relataram que o Honda Civic colidiu na traseira do Fiat Uno, após o Uno entrar na rodovia. Devido a batida, o Honda Civic colidiu em uma casa, provocando danos no portão e na escada.

A esposa do condutor do Fiat Uno e uma criança de nove anos, neta de um dos homens, tiveram pequenas escoriações e foram socorridas para o Hospital de Piúma.

Conforme explica a PM, os condutores realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo.

