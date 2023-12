Alegre abre inscrições para concessão de licença para táxi

A Prefeitura de Alegre abriu inscrições para o processo seletivo para a concessão de licença para táxi. Os interessados devem se dirigir a recepção da administração municipal nesta quinta (7) e sexta-feira (8), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município, uma comissão foi designada para organizar o processo seletivo, levando em consideração o disposto no Art. 24 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 3.703/2022, em seu art. 4º.