Alegre: Câmara economiza e devolve mais de R$ 2 milhões para prefeitura

A Prefeitura de Alegre recebeu da Câmara Municipal mais de R$ 2 milhões que deverão se utilizados pelo poder público municipal para investimento em diversas áreas da cidade.

Por meio da sua rede social, o prefeito Nirrô Emerick, destacou a importância da parceria entre os podores Executivo e Legislativo.

“Em um gesto de responsabilidade, austeridade e parceria, o presidente da Câmara Municipal, vereador Renato Viana, apresentou a prestação de contas do ano de 2023, onde o Poder Legislativo repassou o valor de R$ 2.723.753,65 aos cofres da prefeitura nesse mês de dezembro de 2023”, explicou o chefe do Poder Executivo municipal.

