Alegre lança consulta para planejar cidade conforme a população quer

A Prefeitura de Alegre lançou, nesta sexta-feira (1), um formulário eletrônico para receber propostas e sugestões que serão usadas para a construção do Plano Diretor Municipal.

A consulta pública tem como objetivo entender e atender às necessidades da população. O formulário estará disponível até o dia 21 de dezembro por meio do link: https://bit.ly/47SMVyI .

“Esta consulta faz parte da revisão do Plano Diretor Municipal de Alegre, que vai guiar as decisões, políticas e ações estratégicas pelos próximos 10 anos. Queremos que todos os cidadãos participem para garantir que as escolhas reflitam as reais necessidades e prioridades da nossa cidade”, explicou a administração municipal.

O formulário é destinado a todos os moradores e interessados na revisão do Plano Diretor de Alegre. As respostas serão apresentadas de forma anônima em uma audiência pública, uma etapa essencial desse processo.