Alegre suspende cadastro em programas do governo federal para manutenção

A Prefeitura Municipal de Alegre, através da SEASDH – Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos informa que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) estará em manutenção do dia 24/12/2023 até 02/01/2024.

De acordo com a administração municipal, durante esse período, o sistema não estará acessível para novos cadastros ou atualizações.

“Nossa equipe estará focada em demandas internas para garantir que, ao voltar, o sistema esteja ainda melhor e mais eficiente para todos”, disse a prefeitura por meio de nota.

