PRF divulga balanço de Operação em rodovias no ES durante o Natal

A Operação Natal 2023 realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais do Espírito Santo demonstram aumento no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o ES. Este ano, com o recesso de quatro dias, entre os dias 22 e 25, tivemos o registro de nove óbitos e outras 42 pessoas que ficaram feridas em 34 acidentes no período.

No feriado do Dia do Trabalhador, no mês de maio deste mesmo ano, último feriado que contou com os mesmos quatro dias de operação, foram registrados dois óbitos, 28 feridos e 24 acidentes, o que caracterizou para este recesso de Natal um aumento nesses indicativos.

Foi registrado neste feriado de Natal um aumento significativo no número de veículos que acessaram as rodovias federais do ES, comparando-se aos últimos feriados prolongados, sobretudo o de Finados e de Nossa Senhora Aparecida, o que de alguma forma acabou por impactar negativamente nos números de acidentes, feridos e mortos.

Números da Operação:

A PRF no ES fiscalizou 655 veículos, verificando a condição de documentos de 716 pessoas. Os agentes extraíram 746 autos de infrações no total, recolheram ao pátio 58 veículos e detiveram em flagrante 13 pessoas.

Foram 183 notificações de ultrapassagem proibida, sete notificações por embriaguez ao volante e 86 por não usar o cinto de segurança. Também foram realizados 387 testes de bafômetro.

A PRF planeja, mapeia e ocupa os locais críticos com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro, fiscalizando de forma ostensiva, visando inibir o cometimento de infrações como o excesso de velocidade, a ultrapassagem na faixa contínua e a embriaguez ao volante, infrações essas que impactam diretamente e de forma relevante nos resultados das operações no que tange os indicativos de letalidade, gravidade e quantidade de acidentes.

Nesta Operação Natal em específico, a PRF ainda massificou a fiscalização de itens de segurança, como o capacete para motociclistas, a “cadeirinha” para o transporte de crianças e o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes de veículos.

No entanto, para que se tenha sucesso na missão de coibir a prática de infrações, é essencial que o condutor faça a sua parte, buscando dirigir com segurança, atento às leis de circulação, para que tenhamos um trânsito mais cidadão.