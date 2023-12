Anchieta: prefeitura e forças de segurança traçam plano para o verão

Juntamente com a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil (PC), o Corpo de Bombeiros (CB) e a Guarda Municipal (GM), a Prefeitura de Anchieta traçou o planejamento estratégico para o natal, o réveillon e a temporada de verão. As ações especiais se iniciam no dia 22 de dezembro e vão até 8 de fevereiro.

O planejamento foi apresentado, nesta terça-feira (12), na reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), com representantes dos órgãos acima listados e presidida pelo prefeito Fabrício Petri.

“O planejamento é para proporcionar um ambiente mais acolhedor e mais confortável para os moradores visitantes. Um ambiente mais familiar durante as férias, no réveillon e carnaval”, disse o prefeito sobre o período em que Anchieta multiplica sua população devido aos turistas e veranistas.

O planejamento estratégico prevê intensificar o patrulhamento da guarda e da PM na área comercial, nas imediações dos eventos da programação oficial da prefeitura e nos balneários. A prefeitura já está selecionando guarda-vidas para todas as praias.

Entre as ações para o período, estão o reforço na coleta de lixo e na iluminação pública; fechamento de acessos de veículos à areia das praias da Areia Preta e da Costa Azul, em Iriri; o fechamento da Praia Central para o réveillon; a instalação de placas nas praias com as regras de uso (animais, esportes, som e churrascos).

As ações serão comunicadas com maior detalhamento à medida de sua implantação.