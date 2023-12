Anchieta se destaca em transparência e governança pública

Na manhã desta quarta-feira (6), Anchieta alcançou mais uma notável conquista na gestão pública municipal. O município foi premiado com o Selo Ouro de Qualidade em Transparência e Governança Pública. O anúncio e a entrega do selo foram realizados durante uma reunião remota que contou com a participação dos servidores da Controladoria Municipal.

O Selo Ouro foi concedido a Anchieta em reconhecimento à excelência em transparência e governança. A avaliação para esta premiação foi promovida pelas entidades não-governamentais Transparência Capixaba e ES em Ação.

A avaliação para a premiação do selo foi rigorosa, com três eixos centrais orientando o processo. Os municípios tiveram que obter uma classificação “ótima” no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, assinar um termo de compromisso em Transparência e Governança Pública e atender aos critérios do guia Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras da Transparência Internacional – Brasil (TI-Br) e Instituto de Governo Aberto (IGA).

Apenas os municípios que alcançaram uma nota ótima de 80% avançaram para esta segunda fase da avaliação. Anchieta ficou entre os 30 municípios capixabas que se destacaram e se tornaram elegíveis.

O prefeito Fabrício Petri vibrou com a conquista e disse que a gestão caminha na direção certa. “Estamos mudando paradigmas na gestão pública, com mais rigor de controle e transparência das ações e atos públicos. Essa conquista representa que estamos no caminho certo, com serviços de qualidade e bem avaliados. Inovamos para cuidar da nossa gente. A qualidade de gestão e governança e a comunicação diária dos nossos atos fez aumentar em muito o nosso nível de transparência nos últimos anos”, considerou o prefeito.

Segundo a Controladora Geral, Pâmela Amélia Oliosi Bernardi “essas avaliações ajudam os municípios a estimular a cultura da transparência e a participação social, na adoção de critérios de governança que buscam aperfeiçoar a entrega de resultados à sociedade”.

A Diretora de Transparência, Clarissa Pompermayer ,destaca que “o recebimento do Selo Ouro representa o comprometimento da gestão com a transparência, governança pública e adoção de boas práticas”.

“Não era aceitável que a cidade de Anchieta ficasse em 72º lugar dentre 78 municípios do Espírito Santo. Esse era o cenário quando assumimos a gestão da cidade em 2017. Tivemos muito trabalho pela frente, mudamos as rotinas de trabalho, mobilizamos os servidores e fomos dia a dia inovando e sendo mais detalhistas com a transparência na gestão. Tomamos isso como meta, nossa equipe trabalhou e conquistou essa classificação”, explicou o prefeito.

A avaliação de atendimento aos critérios estipulados pelas ONG’s : “Imprescindíveis”, “Altamente Recomendados” e “Recomendados” do Guia de Recomendações foram realizados por uma equipe de voluntários, composta por representantes do ES em Ação, Transparência Capixaba e convidados envolvidos e interessados na área de transparência pública.