Bairros de Marataízes e Itapemirim estão sem água

Todos os bairros de Marataízes e alguns do município de Itapemirim estão com o abastecimento de água comprometido, nesta terça-feira (26), por causa da falta de energia nas proximidades da estação de tratamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

De acordo com a instituição, o fornecimento de água está comprometido em Itapemirim nas localidades do Centro Itapemirim, Vila Nova, Rosa Meireles, Odim Moreira, Nametala Ayub, Jardim Paulista, Candeus e Campo Acima Já em Marataízes, todos os bairros serão afetados.

A EDP já foi informada sobre a falta de energia na região. Segundo o Saae, assim que a empresa resolver o problema, o fornecimento de água voltará ao normal.