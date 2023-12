Banho de mar? Confira como estão as praias de Marataízes

Como está a praia de Marataízes hoje? Essa é uma das maiores curiosidades de banhístas que estão pretendendo curtir o réveillon no litoral Sul do Espírito Santo.

Geralmente, as pessoas costumam aproveitar o último dia do ano para tomar aquele belo banho de mar, “lavar a alma” e deixar para trás toda a energia negativa do ano que está findando, mas quem escolheu fazer esse ritual nas praias de Marataízes pode ter uma surpresa não muito agradável.

Como está a praia de Marataízes hoje?

Segundo o Clima Tempo, neste domingo (31), o último de 2024, deve chover durante todo o dia, com possibilidade de ventos fortes a noite. A expectativa é de que as as rajadas cheguem a 20km/h e as temperaturas fiquem entre máxima de 28º e mínima de 24º graus.

Apesar do mal tempo, foi possível ver alguns banhistas encarando as baixas temperaturas e entrando no mar.

Aliás, antes de entrar na água, seja em lagoas, rio, cachoeira ou mar, a recomendação é tomar alguns cuidados para evitar acidentes.

Entre as recomendações estão: não ingerir bebida alcólica, não se afastar da margem e não deixar crianças sozinas sem a presença de adultos.