Bom Jesus do Norte: após contas aprovadas, ex-prefeito articula volta

O ex-prefeito do município de Bom Jesus do Norte, Marquinhos Messias (PP), teve as contas referente ao ano fiscal 2020 aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal. Os vereadores analisaram o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) em sessão plenária realizada na última quarta-feira (7).

“Eu tive todas as contas dos anos anteriores aprovadas pelo TCE e pela Câmara, pro unanimidade. Isso fortalece muito a gente. Estamos felizes com aprovação”, afirma o ex-prefeito, que já se articula para voltar ao Poder Executivo municipal.

A aprovação das contas, torna Marquinhos Messias ainda mais competitivo para as eleições municipais em 2024, uma vez que o atual prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, não vem tendo uma boa avaliação por parte da população.

“O clamor dos cidadãos pelo nosso retorno mostra que muita coisa precisa melhorar. Quando saímos do governo municipal, deixamos o município organizado. Estamos preparados e otimistas para retomar o crescimento de Bom Jesus do Norte”, ressaltou.

Articulações

O trabalho para voltar à Prefeitura de Bom Jesus do Norte segue a todo vapor. Além de muito diálogo com a população, Marquinhos Messias explica que entre as estratégias está a formação de chapa com nomes competitivos de pré-candidatos a vereadores.