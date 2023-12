Câmera em uniformes: equipamento deve ser incorporado na polícia do ES em 2024

A partir do ano que vem os policiais do Espírito Santo passarão a contar com um novo equipamento de trabalho. Trata-se de câmeras corporais que serão acopladas nos uniformes.

Conforme explicou o governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista a Rádio CBN, nesta quarta-feira (27), o novo equipamento já está sendo comprado e será um modelo diferente dos que estavam sendo testados pelos policiais penais.

As câmeras que devem ser utilizadas são mais modernas e melhores, uma vez que gravam por mais tempo e podem ser adaptadas a inteligência artificial, tornando o trabalho mais ágil.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, os equipamentos serão implementados aos poucos, ao longo do ano de 2024, e terá como prioridade os policiais que trabalham nas ruas.