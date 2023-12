Caminhoneiro foragido de SP é preso pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu, na tarde desta quarta-feira (13), um homem que possuía um mandado de prisão em aberto e trafegava com um caminhão, no km 304 da BR 101, em Viana, no Espírito Santo.

De acordo com informações da PRF, os policiais realizavam fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando abordaram um caminhão e verificaram que o motorista, de Bragança Paulista, em São Paulo, era foragido da justiça.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cariacica para as providências de praxe.