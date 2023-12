Caparaó: audiência discute implantação de portal em parque nacional

A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizará, na próxima quinta-feira (07), audiência para discutir a importância da construção do portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó.

O evento acontece, a partir das 19 horas, no Salão Comunitário da Igreja Católica de São Sebastião, em Ibitirama.

LEIA TAMBÉM: Casagrande debate soluções para adaptação dos biomas na COP-28

De acordo com o presidente do colegiado, deputado Coronel Weliton (PTB), é necessário melhorar a estrutura do parque e viabilizar novo acesso pelo município, seguindo o plano de manejo da parte capixaba da reserva.

Ibitirama abriga grande parte da área do Caparaó no Espírito Santo, onde está localizado o Pico da Bandeira.