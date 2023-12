Carro desgovernado provoca acidente e deixa feridos no ES

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas após um carro desgovernado bater em outro veículo, neste sábado (30), na rodovia ES-257, em Aracruz.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um Vectra e um Celta.

LEIA TAMBÉM: PRF do ES flagra homem com carro roubado na BR-101 e olha no deu

No local, a equipe constatou o fato e ao manter contato com o condutor do Celta, ele relatou que vinha de Ibiraçu e que no momento que subia a curva para chegar em Aracruz, foi surpreendido pelo Vectra, desgovernado, e então houve a colisão.

“O homem não soube precisar o que de fato ocorreu, mas disse que o outro condutor afirmou que as rodas traseiras do Vectra travaram antes da curva. No Celta, além do condutor estava a esposa do motorista e o filho do homem. Ambos foram socorridos ao Hospital São Camilo antes da chegada da PM”, explicou a polícia por meio de nota.

A PM ainda explica que no Vectra estava o condutor acompanhado da namorada, que também já tinham sido socorridos ao hospital. O motorista do Celta fez o teste do etilômetro e deu negativo. A CNH do outro condutor estava vencida há mais de 30 dias, sendo confeccionado auto de infração.