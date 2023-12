PRF do ES flagra homem com carro roubado na BR-101 e olha no deu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem, de 54 anos, com um carro roubado na BR-101, na última sexta-feira (29).

A abordagem do veículo Chevrolet/Onix 10MT Joyce ocorreu no KM 264 da rodovia, nas imediações do município da Serra.

LEIA TAMBÉM: Suspeito é surpreendido pela PRF do ES na BR-101; confira o desfecho

Após vistoria, constatou-se que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor, e o original possuia restrição de roubo, ocorrido no município de São Mateus em 25/10/2019.

A ocorrência foi encaminhada para 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras, no município de Serra.