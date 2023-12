Castelo se destaca em competição nacional de matemática

João Otávio Berdague Parajara, Vinicíus Pinon Guarnier, Michele dos Santos Carari e Luís Guilherme Lemos Fim, estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Castelo, conquistaram medalhas e menções honrosas na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Os quatro estudantes, três da EMEF Nestor Gomes e um da EMEIEF Antônio Sasso (zona rural), representaram a cidade com destaque na competição nacional, que é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“Essa é mais uma conquista que comprova o excelente trabalho que estamos desenvolvendo na educação municipal. A dedicação dos nossos professores, a parceria com as famílias e o empenho dos nossos estudantes estão contribuindo para que Castelo se destaque no cenário educacional do Estado e do País. Parabenizo nossos estudantes medalhistas por essa nobre conquista”, destacou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.