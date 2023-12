Chamada Escolar ES 2024: Pré-Matrícula termina nesta sexta-feira (22)

O período para solicitar a Pré-Matrícula da Chamada Escolar 2024 termina nesta sexta-feira (22). Essa chamada é destinada aos estudantes que desejam ingressar em uma das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo no ano letivo de 2024.

Todo o processo da Chamada Escolar é feito on-line, por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar. Para solicitar a Pré-Matrícula, basta clicar no banner Chamada Escolar 2024, disponível no site da Sedu – www.sedu.es.gov.br.

Clique AQUI e faça a solicitação de Pré-Matrícula.



Segue abaixo o cronograma da Chamada Escolar 2024:



Rematrícula: de 01 a 20 de novembro de 2023



Pré-Matrícula: de 21 de novembro a 22 de dezembro de 2023



Divulgação dos resultados da Rematrícula e Pré-Matrícula: até 10 de janeiro de 2024



Confirmação da matrícula dos estudantes que solicitaram Pré-Matrícula: de 10 a 19 de janeiro de 2024

Chamamento dos estudantes constantes na lista de suplência, em escolas que apresentarem séries/anos/etapas com vagas, após a etapa de confirmação de matrículas: a partir de 22 de janeiro de 2024.

Para saber o passo a passo de como solicitar a Rematrícula e Pré-Matrícula, clique no link: https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Chamada%20Escolar%202024.pdf.



Todas as informações sobre a Chamada Escolar 2024 podem ser acessadas no site da Sedu, pelo link: https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar.