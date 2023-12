Concurso da Assembleia do ES: presidente projeta data e número de vagas

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos), apresentou um balanço das ações promovidas pelo Poder Legislativo em 2023 e destacou a possibilidade de, após dez anos, realizar o concurso público da Casa de Leis já no primeiro semestre de 2024.

A declaração foi concedida pelo chefe do Poder Legislativo estadual em entrevista à TV Ales.

“No primeiro semestre de 2024 eu já quero estar nomeando os concursados aprovados. Inicialmente, nós temos a expectativa de 27 vagas, podendo chegar a 35. Se preparem, estudem, que eu quero dar posse a quem passar no concurso”, afirmou Marcelo Santos.

O certame tem como objetivo profissionalizar e tornar os serviços mais qualificados nas comissões.

“É um concurso que nós iremos realizar depois de 10 anos, muito importante para a Assembleia. Esse é um concurso que nós queremos qualificar ainda mais a prestação de serviço das comissões permanentes, são 18 comissões permanentes aqui na Casa. Nós precisamos qualificar o nosso debate tendo profissionais qualificados, que nos darão suporte necessário”, explicou o presidente da Ales.

