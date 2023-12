Copacabana do Caparaó? Em vídeo, prefeito anuncia festa e pix extra

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca, usou as suas redes sociais, nesta sexta-feira (29), para divulgar, de forma inusitada, o pagamento de um abono para os servidores e festa de réveillon que será realizada na cidade.

Por meio de um vídeo, e de forma bem descontraída, o chefe do Poder Executivo municipal interage com mais dois atores.

Na cena, ele aprece como o “salvador” dos trabalhadores que já gastaram o salário do mês e estão preocupados em curtir a festa da virada sem dinheiro. Também chega a comparar São José do Calçado a Copacabana, no Rio de Janeiro, onde acontece um dos maiores réveillons do país.

No vídeo, o prefeito ainda usa termos engraçados e comuns, como: o “pai tá on”, “pix” e “as primas”.