Corpo enterrado em cova rasa é encontrado por morador em cidade do ES

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado por um morador, enterrado em uma cova rasa na região de mata, na tarde do último domingo (4), no alto bairro Fradinhos, em Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados por um morador, que preferiu não se identificar, informou ter localizado um corpo enterrado em cova rasa em região de mata, no alto do bairro Fradinhos.

Uma guarnição prosseguiu até o local e encontrou o corpo enterrado, estando a vítima apenas com os braços para fora da cova.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que aguardará o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.