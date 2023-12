Crime misterioso no ES: homem é encontrado morto no meio de rua

Um homem abordo de uma motocicleta foi assassinado, neste sábado (30), no município de João Neiva, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, uma goruanição foi acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro São Carlos. No local, a equipe constatou que havia um indivíduo baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.