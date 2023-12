De novo! Polícia apreende mais um veículo clonado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta clonada, na manhã de última quarta-feira (13), no km 79 da BR – 101, no município de São Mateus, norte do Estado.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, foi abordado uma Dafra prata. Foi averiguado que os identificadores possuíam marcas de adulteração, não sendo possível chegar ao veículo original. O condutor informou que comprou o motor, com origem em Minas Gerais, através de um intermediador, pensando que era de boa procedência e que não foi informado de nenhuma irregularidade.

Leia também: Polícia procura suspeito de matar casal em São José do Calçado

Em virtude dos fatos, a motocicleta e o homem foram encaminhados para a polícia judiciaria para os demais procedimentos cabíveis.