Drogas, munições e fuzil são apreendidos pela PM em cidade do ES

Na manhã desta sexta-feira (08), a Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar obteve sucesso em uma operação no Bairro Alagoano, em Vitória, resultando na apreensão de uma considerável quantidade de munições, drogas ilícitas e um fuzil.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação teve início durante um patrulhamento a pé na escadaria Rodrigo Francisco Alves, após suspeitos armados atacarem um transporte coletivo na região.

As equipes de força tática da escala ISEO foram acionadas e conseguiram apreender um fuzil calibre 556, 110 munições calibre 556, quatro carregadores de fuzil calibre 556, 274 buchas de maconha, 117 pedras de crack, uma porção de crack de aproximadamente 35g, uma balança de precisão, nove bases de rádio comunicador, quatro rádios comunicadores, dois aparelhos telefônicos, uma balaclava e um porta carregador de fuzil. Além do significativo material apreendido, dois indivíduos foram detidos.

Todo o material apreendido, juntamente com os detidos, foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória para a adoção das medidas cabíveis. A operação representa mais um passo importante na luta contra o crime na região.

