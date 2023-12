É muita bala! Apreensão feita pela PM no ES surpreende até policiais

Policiais Militares da 5ª Companhia do 1º Batalhão apreenderam farta quantidade de armas, drogas e munições durante patrulhamento no bairro Santos Reis, em Vitória. A apreensão ocorreu na tarde deste sábado (30), na localidade conhecida como Morro do Fruta Pão, e a contabilidade final totalizou mais de 8 mil munições de diversos calibres, 41 quilos de entorpecentes e armas, incluindo um fuzil.

Durante patrulhamento na região, policiais militares iniciaram uma incursão a pé pelas escadarias do bairro, quando avistaram um homem saindo de uma casa, portando uma espingarda e uma mochila. Os militares deram voz de prisão mas ele não obedeceu, fugindo a pé. O homem não foi alcançado mas deixou para trás a arma e a mochila, que continha munições para espingarda e fuzil.

Os militares, então, se dividiram e parte da equipe foi em direção à casa de onde o homem tinha saído. Ao se aproximarem, os policiais viram outro homem pulando a janela, portando um fuzil e uma mochila. Os militares seguiram o indivíduo, que conseguiu se evadir, deixando para trás o material.

Ao verificar a residência, a guarnição constatou que se tratava de um local usado pelo tráfico de drogas, onde mais de 41 quilos de entorpecentes estavam armazenados. Os militares apreenderam, aproximadamente, 14 kg de maconha, quase 20 kg de cocaína e mais de 7 kg de crack.

Dentro da casa também havia um depósito de munições e acessórios, incluindo carregadores, lunetas, kit Roni, algemas, balanças e placas de colete balístico. Foram apreendidas 8.300 munições de diversos calibres. Além do fuzil e da espingarda que foram abandonadas pelos suspeitos, os policiais aprenderam outra espingarda e um rifle no interior da casa.

Todo o material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e será encaminhado para a Polícia Científica, para ser periciado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, para identificar os indivíduos que fugiram, bem como a origem das armas e dos entorpecentes.