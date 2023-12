Frente fria deve provocar chuva e temporais na virada do ano no ES

O ano se despede com virada no tempo sobre algumas regiões do Brasil, principalmente. Uma frente fria no Espírito Santo, pode provocar chuvas em todo o Estado a partir de domingo (31).

Em cidades do Sul do país, o último final de semana de 2023, promete ser um pouco mais frio. Já no Sudeste, um pouco mais úmido e algumas pancadas até mais regulares em parte da costa norte do país.

De acordo com o Climatempo, uma frente fria avança pela região Sudeste. Ela chega em São Paulo e no Rio de Janeiro no sábado (30), e fica de domingo para segunda-feira (1°) estacionária entre o norte do Rio de Janeiro e o todo o Espírito Santo.

A alta pressão avança na retaguarda da frente fria, com o centro do sistema atuando mais próximo ao Sul do Brasil, trazendo uma circulação mais fria e úmida no leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre o domingo (31) e a segunda-feira, primeiro dia de 2024.

Frente fria no Espírito Santo traz chuva

O domingo (31) será chuvoso e com queda de temperatura no estado do Rio de Janeiro. A chuva persistente, também terá períodos de intensificação e há risco de acumulados elevados na Serra fluminense e no centro-norte fluminense.

O dia será nublado, fresco e com garoa na grande São Paulo. Aliás, o litoral paulista terá dia nublado com períodos de chuva fraca a moderada. Podem ocorrer alguns temporais localizados no norte paulista, em grande parte de Minas Gerais, no centro-sul do Espírito Santo.

Primeiro dia de 2024

O primeiro dia do ano ainda vai começar instável, com chuva frequente e temporais entre o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, a maior parte de Minas Gerais e a região Centro-Oeste.

As condições de chuva aumentam ainda mais na região Nordeste e também há risco de temporais, com destaque para o interior da Bahia, do Ceará e de Pernambuco.

No Norte, a previsão é de muito sol e pouca a nenhuma chuva. Já no Sul do país, a maior parte região e áreas do centro-oeste de São Paulo, terão predomínio de sol e tempo firme, com elevação de temperatura.