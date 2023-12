Governador decreta luto oficial após morte de ex-deputado do ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial de três dias por causa da morte do médico e ex-deputado federal Jório de Barros. Casagrande lamentou o falecimento do ex-parlamentar nesta segunda-feira (11), por meio de sua rede social.

LEIA TAMBÉM: ICMS sobre gás natural pode ser reduzido no ES

“Lamento profundamente a perda do Dr. Jório de Barros, médico e ex-deputado federal do ES. Sua contribuição para a saúde e a política deixa uma lacuna irreparável. Meus sentimentos à família e amigos. Que sua memória perdure como exemplo de dedicação e serviço. Em sua memória, decretariei luto de 3 dias no Estado”, escreveu.

A causa da morte não foi divulgada.

LEIA TAMBÉM: Biografia do deputado federal Jório de Barros