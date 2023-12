Governança municipal: Marataízes se destaca entre as 5 melhores do ES

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Governo, participou na última segunda-feira (27), de uma noite de festa para a entrega do Prêmio Boas Práticas – Senador Gerson Camata. A solenidade aconteceu logo após o Workshop de Articulação e Gestão Pública da Associação dos Municípios do Espirito Santo (AMUNES).

O prêmio é composto por quatro categorias: Governança Municipal, Tecnologia e Inovação, Finanças Municipais e Cidades para as Pessoas. Na categoria “Governança Municipal”, Marataízes ficou entre as 5 melhores do estado, com o projeto “Núcleo de Admissibilidade e Planejamento de Compras (NAP -Compras)”. O núcleo existe desde 2019 e é uma das linhas de defesa do município, auxiliando no planejamento e nas rotinas de compras de toda a Prefeitura.

O município foi representado no evento pelo Secretário Municipal de Governo, Fernando Santos Moura, e pelo servidor Diego Ramon Lopes, responsável pela operacionalização do NAP-Compras.