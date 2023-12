Governo do Estado abrirá concurso público para área da educação no ES

O Governo do Estado do Espírito Santo deve abrir concurso público para a área da educação em 2024. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (27), pelo governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista a rádio CBN.

A quantidade de vagas e a data de lançamento do edital ainda não foram divulgadas, mas a expectativa do chefe do Poder Executivo estadual é de que o certame seja realizado em breve.

O objetivo é substituir os profissionais que trabalham em regime temporário, o chamado REDA – Regime Especial de Direito Administrativo.

Casagrande ainda ressaltou que os concursos devem ser realizados todos os anos.